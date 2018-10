Heftig debat om skatepark: - Hold jeres små børn væk

Er den lokale skatepark kun for store børn og teenagere, der har styr på deres skateboard og BMX-cykler, eller er det okay, at forældre lader deres helt små børn tage en tur på løbecyklen i parken?

Det er det centrale spørgsmål i en ophedet debat i en facebookgruppe for borgere i Galten og Skovby.

Hvis det går galt, handler det ikke om at slå sit knæ. Det er beton. Den giver ikke efter. Claus Andersen, medlem af styregruppen bag skateparken i Galten

Debatten er sparket i gang af den 15-årige Mikkel Bergfriedt Lykkegaard, der er passioneret BMX-rytter.

Han er forundret og frustreret over at se småbørnsforældre lade deres 3-årige børn benytte skateparken.

- Parken er ikke beregnet til løbecykler, og jeg synes, det er mærkeligt, at forældrene ikke selv ser noget forkert i det, siger Mikkel Bergfriedt Lykkegaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Nogle af de unge, der benytter skateparken, vejer over 80 kilo. 'Hvis man bliver ramt af de her store knejter, så slår man sig', siger medlem af styregruppe. Foto: Galten Skatepark

Frygter sammenstød

'Skateparken må benyttes af skateboard, løbehjul, bmx og rulleskøjter', står der på et skilt ved parken. Der står altså ikke noget om, at skateparken må benyttes af børn på løbecykel.

- Det er uhensigtsmæssig at slæbe sine små børn med hen på en skatepark, hvor der bliver kørt relativt stærkt, siger Mikkel Bergfriedt Lykkegaard til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Jeg har mange gange oplevet farlige situationer med små børn. De kigger sig ikke for, når de er på banen, og jeg har flere gange måtte hoppe af min BMX-cykel for at undgå at køre ind i et barn.

Det er ikke kun deres bane, fordi de kan finde ud af at skate. Nana Strandborg Iversen, beboer i Galten

Mikkel Bergfriedt Lykkegaard understreger i sit facebookopslag, at han ikke ejer skateparken, og at han blot forholder sig til skiltet ved skateparken, når han kritiserer, at forældre slipper deres små poder løs på ramperne.

- Jeg vil være ked af, hvis en lille dreng eller pige kommer til skade, og samtidig kan jeg godt blive lidt irriteret på de forældre, der slæber deres børn med derhen, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Mikkel Bergfriedt Lykkegaard er inkarneret BMX-rytter og dyrker lige nu sin passion på et BMX-linjefag på Tjele Efterskole. Foto: Privat

Ingen har patent på banen

En af de forældre, der 'slæber sine børn' med hen til skateparken i Galten, er Nana Strandborg Iversen.

Hendes 5-årige søn bruger jævnligt skateparken, og det har han gjort, siden han var 3 år. Dengang brugte han en løbecykel i skateparken, nu løber han på løbehjul.

- Han synes, det er skideskægt at køre nedad bakkerne, og han vil gerne lære nogle tricks. Han vil også gerne lære af de større børn, for det er jo sejt at kunne lave tricks i den alder, siger Nana Strandborg Iversen til TV2 ØSTJYLLAND.

Der skal være plads til alle, og at man skal vise hensyn, lyder det fra mor til 5-årig. Foto: Privat

Nanas søn er stadig langsom i forhold til de større drenge, og hun kan godt forstå Mikkels argument om, at det kan være farligt for små børn at boltre sig i skateparken.

Hun mener samtidig, at banen er til fri benyttelse af alle i byen.

- Det er som om, de store gerne vil have banen for sig selv, men der er ikke nogen, der har patent på den, siger Nana Strandborg Iversen til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Jeg mener, at der skal være plads til alle, og at man skal vise hensyn. Det er ikke kun deres bane, fordi de kan finde ud af at skate.

Ifølge Nana Strandborg Iversen benytter de mindre børn ikke parken på de tidspunkter, hvor store børn og unge kører hurtigt på banen.

Nogle steder er der 180 centimeter ned, og jeg ser tit helt små køre en halv meter fra kanten. Claus Andersen, medlem af styregruppen bag skateparken i Galten

Opbakning fra styregruppe

Debatten om, hvem der må bruge en ramperne, gælder alle landets skateparker, siger Claus Andersen.

Han er er med i styregruppen bag skateparken i Galten og bakker op om Mikkel Bergfriedt Lykkegaards argumenter.

- Jeg synes ikke, at små børn bør bruge skateparken. Jeg kan godt forstå, at de gerne vil, men det er simpelthen for farligt. Små børn på 3 og 4 og 5 år har ikke den nødvendige viden om, hvordan sådan en bane fungerer, siger han til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Vi har nogle rigtig, rigtig dygtige skatere, der kører meget, meget hurtigt, og nogle af dem vejer på den gode side af 80 kilo. Hvis man bliver ramt af de her store knejter, så slår man sig.

Det ser sejt ud, når de store viser, hvad de kan, i Galten Skatepark. Foto: Galten Skatepark

Skateparken er principielt som en offentlig legeplads. Det vil sige, at ingen som udgangspunkt er udelukket fra at bruge den.

- Der er et skilt med nogle retningslinjer, men der er ikke nogen, der står og tjekker, hvor gammel du er, eller hvad du kører på.

Ikke desto mindre mener Claus Andersen, at små børn skal holde sig væk fra skateparken for deres egen skyld.

- Nogle steder er der 180 centimeter ned, og jeg ser tit helt små køre en halv meter fra kanten. Hvis det går galt, handler det ikke om at slå sit knæ. Det er beton. Den giver ikke efter. Jeg har en datter på 8 år, og jeg ville ikke selv lade hende køre rundt derinde, lyder det fra Claus Andersen.

Galten Skatepark er knap to år gammel.