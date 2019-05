Hærværk mod politikere: Brændte bannere og plakater i flere byer

I lidt over et døgn har det været tilladt at hænge valgmateriale op som en del af kampagnerne for de politikere, der stiller op til Folketingsvalget den 5. juni.

Nogen har taget banneret ned, slæbt det 20 meter hen og sat ild til det. Michael Nedersøe (DF)

Men der skulle kun gå lidt over et halvt døgn, før en østjysk politiker oplevede, at dele af hans valgkampagne igen var pillet ned.

Natten til i dag opdagede Michael Nedersøe (DF) nemlig, at et af hans store bannere i Horsens var forsvundet.

- Da jeg kommer hjem klokken 00.40 i nat efter at have sat plakater op hele dagen, kan jeg se, at banneret er fjernet. Det var da satans, tænkte jeg, siger folketingskandidat Michael Nedersøe, til TV2 ØSTJYLLAND.

Der var ikke meget af banneret tilbage, da Michael Nedersøe fandt det på vejen i nat. Foto: Privatfoto - Michael Nedersøe

Men banneret var ikke bare forsvundet. Lidt længere henne ad vejen opdagede han resterne af det, der engang var en del af hans valgkampagne:

- Nogen har taget banneret ned, slæbt det 20 meter hen og sat ild til det, siger han.

Folketingskandidaten skønner, at banneret har en værdi i omegnen af 500 kroner, men at hærværket er langt mere bekymrende end den materielle værdi.

Sådan så det ud, da Michael Nedersøe (DF) i går formiddag satte banneret op. Foto: Privatfoto / Michael Nedersøe

- Som jeg ser det, er der de muligheder, at det er drengestreger eller politiske modstandere, der har gjort det. Så det er et angreb på demokratiet, at man ikke kan lade politikeres ting være, siger han.

Der er altid plakater, der bliver skubbet rundt eller pillet ned, men ikke på den måde brændt. Hans Hoffensetz, politikommisær

I sin tid som politiker har han tidligere oplevet hærværk, tilråb og trusler. Men selv mener han, at der her er det groveste, han har været udsat for.

- Jeg har tidligere fået tegnet på bannere og plakater, fået stjålet bannere, og jeg har fået tilråb, hvis jeg er kommet kørende i udsatte områder, men ikke noget af den her art.

Det var her på Bollervej i det sydlige Horsens, at banneret var hængt op og siden pillet ned og brændt. Foto: Google Maps

Hos Sydøstjyllands Politi bekræfter man episoden.

- Vi har fået en anmeldelse om hærværk på et banner tilhørende Dansk Folkeparti, der efterfølgende er blevet sat ild til, siger politikommisær Hans Hoffensetz, til TV2 ØSTJYLLAND.

Han fortæller også, at nattens episode med et afbrændt banner hører til i den grove ende af, hvad de har oplevet af politisk hærværk under en valgkamp.

- Der er altid plakater, der bliver skubbet rundt eller pillet ned, men ikke på den måde brændt, siger han.

20 meter længere henne ad vejen, end hvor banneret oprindeligt var sat op, var der tydelige brandmærker. Foto: Privatfoto /Michael Nedersøe

Sydøstjyllands Politi fortæller desuden, at de meget gerne vil høre fra vidner, der kender noget til episoden. Politiet kan kontaktes på telefon 114.

Hærværk flere steder i Østjylland

Det er ikke kun hos Dansk Folkeparti, at man inden for det seneste døgn har oplevet grov hærværk mod valgmateriale. Også hos det Radikale Venstre er en hel bunke valplakater blevet pillet ned og brændt af.

Fakta Henrik Vinther Folketingskandidat i Østjyllands Storkreds Politiske hverv, Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Radikale Venstre 2016 - nu Se fuld profil

- Jeg er jo brandærgelig over det. Det var plakater, der skulle have gjort nytte og ikke brændes af, siger Henrik Vinther (Rad. V.) til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er første gang, han stiller op i politik, så han har ikke oplevet noget lignende før. Derfor kommer det også meget bag på ham, at nogen er gået efter hans plakater.

Det er konsekvent kun Henrik Vinthers plakater, der er blevet brændt i Risskov ved Aarhus.

- Folk har godt advaret mig om, at politik er en hård branche, men jeg havde ikke regnet med, at det var så hårdt. Men jeg kan ikke gøre andet end at ærge mig og anmelde det til politiet, siger han.

Henrik Vinther anslår, at det er omkring 20 af hans plakater, der er rykket ned og brændt af.Han fortæller desuden, at han ikke har flere plakater tilbage, så han ved endnu ikke, om han skal printe nye eller lade være.

Folketingskandidaten for Dansk Folkeparti i Horsens er ikke nervøs over gårsdagens hærværk. I stedet fortsætter han sin valgkamp:

- Jeg bliver ikke skræmt, tværtimod. Det giver mig mere blod på tanden til at kæmpe videre, for jeg vil simpelthen ikke finde mig i, at nogen forsøger at lukke min kampagne ned, siger han.