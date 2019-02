Gymnasie skruer ned for varmen: Elever og rektor går med huer

- Der var mange ting, man kunne forbedre.

Sådan lyder det fra elev på Marselisborg Gymnasium Alberte Blicher Toft, der i denne uge har taget lidt ekstra varmt tøj på i denne uge.

Det har de øvrige elever - og ansatte - på gymnasiet også.

Det er ikke fordi, det er vinter, eller på grund af en ny modetrende, at mange hoveder er prydet med huer. I denne her uge har gymnasiet skruet ned for varmen.

- De render rundt med striktrøjer og hættetrøjer. Det skulle være nu, inden det bliver for varmt, fortæller Alberte, som går i 3.G på Marselisborg Gymnasium.

Initiativet med huerne kommer fra eleverne selv. De gerne vil sætte fokus på at gøre noget godt for miljøet og samtidig spare penge, som kan bruges på miljømæssige tiltag på gymnasiet.

- Vi ville have en større omtanke i forhold til miljøet på gymnasiet. Skolen kan sagtens gøres mere miljøvenlig på en række punkter og skabe mere opmærksomhed på det, Alberte Blicher Toft til TV2 ØSTJYLLAND.

Eleverne Alberte, Ellen Kridal, THor Busk og rektor Kirsten Skov bakker op om hue-ugen. Foto: Privat

Hue-uge

Alberte Blicher Toft oprettede sammen med to andre elever på eget initiativ et nyt miljøudvalg på gymnasiet.

Udvalget er nu oppe på 16 personer. Elever og gymnasium kan gøre endnu mere for at skåne miljøet, lyder det.

- For eksempel genanvendeligt toiletpapir, papir generelt, maden i kantinen - hvor vi gerne ville have en vegetardag. Eller sorteringsskraldespande, fortæller Alberte Blicher Toft.

Vi vil gerne hoppe med på den bølge, at vi skal passe på vores miljø. Alberte Blicher Toft, elev, Marselisborg Gymnasium.

Derudover vil de også gerne genbruge de glas, gymnasieeleverne bruger i kantinen.

- Det er vigtigt at passe på den klode, vi bor på, og så er vi påvirket af det, vi ser i medierne. Vi vil gerne hoppe med på den bølge, at vi skal passe på vores miljø, siger Alberte Blicher Toft.

Rektor: Det er en fantastisk idé

Foran sit skrivebord sidder rektor Kirsten Skov også med hue på. Hun bakker i den grad eleverne op om projektet.

- Jeg synes, det er en fantastisk idé. Og det er rigtigt nok, at vi kan gøre en masse ting, som vi ikke selv har fået øje på, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Rektor Kirsten Skov har også fået hue på i denne uge. Privat.

Til dagligt er det skolen, der har en del idéer, men nu er det vendt om, fortæller rektoren.

- Ofte er det skolen, der har idéer, som vi prøver at få eleverne med på og her er det lige omvendt. Det er noget eleverne brænder for, og det synes jeg, er fantastisk, siger Kirsten Skov til TV2 ØSTJYLLAND.

Det handler om, at der er 800 elever og 100 personaler som bliver bevidste om det her. Det handler om, at påvirke den enkelte i sin hverdag. Kirsten Skov, rektor, Marselisborg Gymnasium.

Selvom de kun har skruet temperaturen nogle grader ned, er hun vild med idéen.

- Det handler om, at der er 800 elever og 100 personaler, som bliver bevidste om det her. Det handler om, at påvirke den enkelte i sin hverdag. Så hvis man påvirker 900 familier, så hjælper det noget, siger Kirsten Skov.

Bambus knive og gafler

Det vil i alt være i to uger, at gymnasiet sparer penge på varmeregningen, da der også var skruet ned i vinterferien.

Der er mange her på gym, der ikke tænker på det. For her går man i sin egen lille gymnasieverden. Alberte Blicher Toft, elev, Marselisborg Gymnasium.

Eleverne i miljøudvalget ved godt, at det på kort sigt måske ikke batter det store at sænke temperaturen ned på et enkelt gymnasium. Men det er bedre at gøre nogen end at gøre ingenting.

- Der er mange her på gym, der ikke tænker på det. Her går man i sin egen lille gymnasieverden. Vi har også planer om at lave skraldesamlingsdage, for at sende et signal ud om det, siger Alberte Blicher Toft.

De penge, der bliver sparet på varmen, skal gå til en række miljøtiltag på gymnasiet. En af idéerne er at skifte plastikbestik i kantinen ud med bambus.