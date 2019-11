Udenlandske gadehunde udfordrer dyrehospital: Forening vil forbyde import

En hund kan være svær at stå for.

En hund, der er blevet forladt og trænger til masser af omsorg, kan få selv hårde mænd til at blive bløde.

Af samme grund findes der frivillige og nonprofit organisationer, der rejser til udlandet og henter hunde hjem til Danmark for at give dem et bedre liv.

Dyrlæge Helle Johansen fra Bygholm Dyrehospital har for nylig behandlet en importeret hund for en smitbar cancer i kønsdelen.

Svære sygdomme

Men det er langt fra altid, de importerede hunde lever lykkeligt til deres dages ende i Danmark. Med hundene kan der nemlig følge eksotiske sygdomme - en problemstilling, de kender til på Bygholm Dyrehospital i Horsens.

- For os dyrlæger kan det være svært at diagnosticere, når vi ikke kender sygdommen så godt i forvejen. Nogle af de her sygdomme er ikke lige til at behandle og er potentielt dødelige, siger dyrlæge Helle Johansen fra Bygholm Dyrehospital.

Problemet med importerede hunde er ifølge Den Danske Dyrlægeforening så stort, at foreningen nu vil forbyde import af hunde, der ikke har været i privat varetægt i mindst et halvt år forinden.

Det er en helt fantastisk følelse, når man kan se, at et dyr forandrer sig til noget positivt, lyder det fra Malene Schelander Pedersen, der er frivillig i organisationen Græske Hunde

Adfærdsproblemer og forkerte ejere

Udmeldingen fra Den Danske Dyrlægeforening kommer i kølvandet på en ny undersøgelse fra Københavns Universitet.

Her har forskere kortlagt organisationerne bag import af gadehunde fra primært Syd- og Østeuropa og undersøgt, hvordan danske dyrlæger opfatter de importerede hundes sundhedstilstand.

Der tegner sig ikke et lyst billede. Gadehundene kan bringe eksotiske sygdomme med sig. Mange af de importerede hunde har sundheds- og adfærdsproblemer. Hundenes nye ejere er ikke altid klædt på til at have sådan en hund. Mange af hundene må aflives, lyder det fra dyrlægerne i undersøgelsen.

Undersøgelsen fra Københavns Universitet anslår, at danskerne har adopteret over 5.000 udenlandske gadehunde siden 2001.

En helt fantastisk følelse

En af dem, der har hentet udenlandske hunde til Danmark, er Malene Schelander Pedersen fra Hammershøj.

Hun er frivillig i organisationen Græske Hunde, der hjælper danskere med at adoptere gadehunde.

- Jeg gør det, fordi jeg hjælper et dyr, og det er en helt fantastisk følelse, når man kan se, at et dyr forandrer sig til noget positivt, mens man er der, siger hun.

Nonprofit organisationen Kretahunde bringer også hunde til Danmark. Ifølge Mette Bøjer Pedersen fra Kretahunde får alle de hunde, organisationen bringer til Danmark, et grundigt eftersyn.

- De skal have de lovpligtige vacciner, og de kan oftest også få taget en blodprøve, hvis vi kan være i tvivl, om der kan være andre tilstande, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er dyrlæger på Kreta, der undersøger hundene, inden de kommer til Danmark.

