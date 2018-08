Frivillighed i Randers Ugen er stigende

Randers Ugens popularitet er voksende, og det samme er antallet af frivillige, som er en stor del af, at hele den festlige uge kan løbe rundt.

Og det er en tendens, som leder af frivilligværket, Louise Brown, ser gladeligt på:

- Vi vil gerne gribe fat i mange forskellige borgere og gøre dem opmærksom på den gave, det er, at lave frivilligt arbejde, gerne dem som er ressourcesvage eller fremmede i byen, fortæller Louise Brown til TV2 ØSTJYLLAND.

Indhold til hverdagen

En af de frivillige, som er blevet rekrutteret igennem Frivilligværket er Erik David Holm. For ham er frivilligheden med til at give ekstra kulør til hverdagen

- Det giver mig indhold, jeg har noget at se frem til og beskæftige mig med, så jeg ikke bare synker sammen i sofaen. Mit liv ville være noget mere kedeligt uden, mener Erik Holm.

Og det er han ikke ene om. Et af de store arrangementer i Randersugen er jazz-teltet, og festlighederne kører ligeledes rundt på grund af de mange frivillige. Men det er et givende virke, mener Palle Frederiksen, som er en af de frivillige i teltet på tiende år.

- Nu er jeg pensionist, så jeg har tiden, og jeg var med til at stille teltet op og har to vagter. Man bliver træt, men man føler sig hele tiden tilfreds, fortæller han

Frivilligheden skaber fællesskab

Udover tilfredshedsfølelsen, så er det også en god mulighed for at gense gode bekendtskaber:

- Man kan møde nogen man har gået i skole med, det er virkelig hyggeligt, vi har et godt kammeratskab. Min bar-makker Bent har jeg gået i skole med, og vores koner står i vognene udenfor, fortæller Palle Frederiksen smilende.

Fællesskabet er en vigtig faktor for, at der fortsat bliver et større antal af frivillige, det mener Randers Kommunesn borgmester, Torben Hansen:

- Det, at der er fælles aktiviteter, det er med til at gøre, at det bliver fastholdt og udbygget. Det betyder alt, udtaler han.

I Randers Ugen er der omkring 500 arrangementer, som alle er drevet af frivillig arbejdskraft og sponsorater.

