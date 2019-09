Frivillige fester med for gamle frikadeller: - Det er så vigtigt

Onsdag aften var 150 gæster samlet til fest i Silkeborg. En fest med taler, musik og ikke mindst god mad.

Men maden er måske ikke, som den plejer at være til store festligheder. Maden er nemlig lavet af råvarer, der egentligt var på vej i skraldespanden i forskellige dagligvareforretninger.

Gæsterne til festen er frivillige, der til daglig samler for gammelt mad ind og sælger det videre til billige penge for at stoppe madspild. Men der er flere formål med arbejdet, mener en af de frivillige i Stop Madspild, Bente Fuglesbjerg.

- Vi har tre hovedformål: Vi skal mindske madspild, vi skal understøtte økonomisk trængte, og så skal vi skabe et fællesskab, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Vi fåber på folk, der vil tage ansvar

Til aftenens fest fejrer man foreningens tre års fødselsdag.

Med til festen er også byens borgmester, Steen Vindum (V), der holdt tale til arrangementet.

- Jeg sagde tak til alle de mennesker, der er med til at tage et ansvar. Deres arbejde er fantastisk i en tid, hvor vi råber på folk, der vil tage ansvar, siger Steen Vindum.

Maden til festen er lavet af elever fra kokkeskolen i Silkeborg. Cecilie Sejr er kokkeelev og er glad for, at de kan bidrage til at bekæmpe madspild.

- Jeg synes, det er vildt fedt. Flere unge mennesker burde gå op i at stoppe madspild. Det er vigtigt for miljøet og for samfundet, siger hun.

Overforbrug, overforbrug, overforbrug

Foreningen 'Stop Madspild' samler hver uge omkring to ton mad ind, og sælger det videre til billige penge i deres lokaler i Silkeborg. En af de frivillige, der sælger maden videre i forretningen, er Birthe Rasmussen.

- Jeg kan slet ikke forstå, at vi smider så meget mad ud. Vi overforbruger i vores samfund, men ressourcerne er ikke til det. Vi skal sørge for, at vi ikke bare smider væk og bruger løs. Det er så vigtigt, siger hun.

Men én ting er miljøet, en anden ting er, at det hjælper udsatte borgere.

- Det gør gavn for de økonomisk trængte. Det gør selvfølgelig en forskel, siger hun.

Festen onsdag aften var den tredje af sin slags, og menuen stod på fiskesuppe, vegetar frikadeller og blomme trifli.