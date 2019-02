Forskere søger søvnige nye mødre

Først når man bliver forælder, forstår man, at man tidligere har taget søvn for givet. Nu er fire timers sammenhængende søvn godt og en morgen, hvor man sover til kl. 7.30, helt fantastisk.

Netop det ændrede søvnmønster hos nybagte mødre er forskere fra Aarhus Universitet og Oxford University i England lige nu ved at undersøge.

Vi vil gerne undersøge, om der er en grænse for, hvor meget man kan gå på kompromis med søvnen. Angus Stevner, post.doc. ved Music in the Brain på Aarhus Universitet

- Vi vil gerne undersøge, om der er en grænse for, hvor meget man kan gå på kompromis med søvnen. Og om det vil gå ud over det nydelsesområde, som reagerer på lyden og synet af babyer, siger Angus Stevner, der er post.doc. ved Music in the Brain på Aarhus Universitet til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge ham har uafhængige studier tidligere vist, at de områder i hjernen, der registrerer nydelse, er påvirket af mangel på søvn. Og nydelsesområdet er påvirket af billeder af babyer.

Læs også Syv gode puttetips: Sådan får du dit barn til at sove

Forskerne har været i gang med projektet i lidt over et halvt år og søger nu flere nye mødre som testpersoner.

Testpersonerne får et armbånd på, der måler, hvor god deres søvn er, og så bliver de scannet én gang i løbet af en periode på tre uger. Der er ifølge Angus Stevner ingen risiko forbundet med at deltage i projektet.

INFO OM TILMELDING: Er man interesseret i at deltage, kan man kontakte Aarhus Universitet på tlf: 53538982 eller på caregiving.brain.sleep@gmail.com

Mangler forskning om ammehjernen

Projektet er en del af et andet projekt, der også har fokus på forældrehjernen, som har kørt i tre år.

- Først og fremmest har vi gerne ville finde frem til, hvad der sker i hjernen, når vi bliver forældre første gang, siger post.doc. Angus Stevner fra Aarhus Universitet.

Vi vil gerne bidrage med objektiv viden om, hvad der sker med os, når vi bliver forældre. Angus Stevner, post.doc. ved Music in the Brain på Aarhus Universitet

Ifølge ham findes der stort set ingen studier, der viser, hvordan det påvirker hjernen at blive forælder, men der findes mange udokumenterede artikler om det på nettet.

- Vi vil gerne bidrage med objektiv viden om, hvad der sker med os, når vi bliver forældre, siger han.

Læs også Kæmper til det sidste - mødre på barrikaderne i Randers

I det andet projekt bliver par eller solomødre scannet tre gange: Før kvinden er blevet gravid, lige efter fødslen og et år efter fødslen.

- Helt grundvidenskabeligt er vi i interesseret i den periode i livet, da størstedelen af os gennemgår den. Vi ved, at hjernen tilpasser sig forskellige faser i livet, og man har tidligere undersøgt, hvordan andre skelsættende begivenheder påvirker hjernen, for eksempel soldaters hjerner før og efter krig.