Efterskole fylder 150 år: - Vi er en lille brik i historien

Lørdag fejrer Klank Efterskole 150 års jubilæum.

Det betyder, at der er fest på programmet lørdag aften.

- Der er masser af ting, der bliver sat i relief. Man finder ud af, at man er en lille brik i en lang historie, siger Klaus Larsen, der er forstander på Klank Efterskole i Galten til TV2 ØSTJYLLAND.

En meget stor dag

Efterskolen blev grundlagt i 1868. I dag betyder det, at skolen fylder 150 år.

- For os er det en meget stor dag, siger Klaus Larsen.

I Danmark er der 245 efterskoler. Og der er kamp om elevernes opmærksomhed.

150 års eksistens kræver, at man omstiller sig for at følge med tiden.

For eksempel ved at tilbyde noget, der fanger drenge og piger på 15-16 år. Således er e-sport ikke kun et fritidstilbud på Klank Efterskole, men et valgfag.

- Førhen sad jeg bare og spillede med mine venner for sjov, siger Jakob Nielsen. Men jeg ville gerne have noget lidt mere seriøst indover. Det får man her på efterskolen, Jakob Nielsen der er elev på Klank Efterskole.

Jakob Nielsen har valgt e-sport på Klank Efterskole.

For skal en 150-årig efterskole kunne følge med, er det helt afgørende for en at favne tiden.

- Ting, der var moderne for 20 år siden, er ikke in i dag, siger Klaus Larsen.

Efterskole siden 1939

Klank Efterskole blev oprettet i 1868 og er en af landets ældste efterskoler.

I begyndelsen blev den oprettet som højskole. I perioder har der også været landbrugsskole, friskole og børneskole på stedet. Siden 1939 har den udelukkende været drevet som efterskole.

Siden 2004 har Klank Efterskole tilbudt undervisning i spansk, fransk og Cambridge engelsk. Fra 2013 har der været oprettet en international 10. klasse, hvor der kun undervises på engelsk.

