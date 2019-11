Letbanemøde på rådhuset: Forventer stabil drift næste år

Der skal kigges fremad. Løsninger skal implementeres, kommunikationen med passagerne skal styrkes, og så skal rettidigheden forbedres - særligt på Grenaabanen, hvor der er store udfordringer med tog til tiden og tog i det hele taget. Noglenlunde sådan kan man opsummere det møde, der mandag fandt sted på Aarhus Rådhus.

Her var letbanedirektøren og bestyrelsesformanden indkaldt til magistratmødet for redegøre for de mange problemer og udfordringer, letbanen har stået og står overfor.

På mødet, som den ene af Aarhus Letbanes to ejere, Aarhus Kommune, havde indkaldt til for at få en redegørelse for den seneste tids driftsforstyrrelser og manglende informationer til passagerne. Og ikke mindst for at høre, hvornår driften - særligt på ydrestrækningerne - forventes stabil.

Borgmester: Stabil drift i 2020

- Jeg synes, vi har fået en god og grundig redegørelse, som sætter fokus på en række forskellige problematikker, og hvad der skal til for at løse det, så man i løbet af 2020 kommer til at se en helt anden stabil drift på de strækninger, der har været udfordringer. Det sætter vi vores lid til, at man kan levere på. Det er det, borgerne kan have en berettiget forventning om, og det er også det, vi som ejer har et ansvar for at sikre, at ledelsen leverer, siger Jacob Bundsgaard (S), borgmester i Aarhus Kommune.

Is på køreledningerne har drillet Aarhus Letbane. Billedet er fra Skødstrup Station, hvor en lastbil for godt en måned siden rev mindst to køreledninger over Foto: Øxenholt foto

Han betegner driften - særligt på strækningen til og fra Grenaa - den seneste tid som utilfredsstillende.

- Jeg kan også godt forstå, at der bliver rejst kritik, for det er ikke acceptabelt, som driftssituationen har været. Og det, vi har haft brug for at blive betrygget i, er, at man fra ledelsens side og fra bestyrelsens side arbejder målrettet på at udbedre de problemer, der har været. Og det er vi blevet betrygget i, og nu skal der så leveres, siger borgmesteren.

Også Bünyamin Simsek (V), rådmand for Teknik og Miljø og medlem af letbanens bestyrelse, var med til mødet, som han kalder konstruktivt.

- Jeg er blevet betrygget i, at den indre linje, der jo er helt ny, fungerer rigtig godt. Der er nogle alvorlige udfordringer i forhold til kørslen til Grenaa, hvor man har en række tiltag for at udbedre det. Noget af det kan ske på den korte bane, og noget af det kræver lidt længere tid, siger han og tilføjer:

- Mest af alt har vi kigget fremad. Vi har behov for, at den investering, vi har lavet, kommer til at fungere til glæde og gavn for den kollektive trafik.

Steen Stavnsbo, bestyrelsesformand i Aarhus Letbane, fortæller, at han forventer, at driften i 2020 også vil blive stabil på Grenaabanen, som der har været store udfordringer med i år.

Bestyrelsesformand kigger fremad

Også letbanens bestyrelsesformand, Steen Stavnsbo, så fremad efter dagens møde på rådhuset.

- Vi forsøger først og fremmest at koncentrere os om at få løst problemerne, og det er det, vi har været inde at forklare om i dag, siger han.

Steen Stavnsbo er ikke selv tilfreds med, hvordan letbanen har kørt den seneste tid, hvor blandt andet problemer med frost har drillet og været årsag til aflysninger, og han kan godt forstå, at mange har været skuffet.

- Nej, det synes jeg ikke, man kan være tilfreds med. Jeg tror ikke, man kan bruge ordet tilfreds, der hvor vi er. Men jeg er tilfreds med den fremdrift, vi har, og jeg er tilfreds med de løsninger, vi har på vej ind. Jeg er selvfølgelig også lige som alle andre ærgerlig over det forløb, der har været frem til nu, men jeg kan kun sige, at der har været rigtig mange overraskelser, fordi det er meget nyt og meget kompliceret, siger Steen Stavnsbo og fortæller, at man fra letbanens side har en stor forventning om, at driften bliver stabil i løbet af 2020.

Letbanen arbejder lige nu på løsninger, der kan afhjælpe frost-udfordringerne her og nu, indtil det indkøbte materiale ankommer til januar. Derudover oplyses det, at man fremadrettet arbejder på at forbedre kommunikationen med passagerne, så østjyderne kan få et større indblik i, hvad det er for nogle problemer og ikke mindst løsninger, som letbanen arbejder med.