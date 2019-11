Dyrlæge på slagteri tog billeder af ætsede grisekroppe

Det var en dyrlæge fra kødkontrollen ved Danish Crowns svineslagteri i Horsens, der fik en dyreværnssag mod en nordjysk landmand til at rulle.

Dyrlægen var på arbejde om aftenen den 25. november 2016, da en leverance på 99 slagtesvin fra den 61-årige svineproducent rullede ind.

- Jeg har aldrig set noget så voldsomt som det her. Heller ikke med så mange dyr, som der var tale om her, siger dyrlægen, da hun torsdag eftermiddag afgiver forklaring ved Retten i Hjørring.

Dybe arvæv på kroppe

35 af de 99 dyr havde efter dyrlægens vurdering skader forårsaget af ætsning.

Det var først, efter at dyrene var slagtet på slagteriet, at omfanget af skaderne blev opdaget.

Dyrlægen tog en stribe billeder af slagtekroppene, som var præget af dybe arvæv på ben, bug og bagpart.

- Sådan en ætsning er meget smertefuld for grisen. Det har gjort rigtigt ondt, siger dyrlægen, der karakteriserer det som groft uforsvarlig behandling af dyr.

Stærkt ætsende middel

Landmanden har tidligere på dagen forklaret, at han begik en fejl, da han rengjorde to staldbygninger i Brønderslev.

Han brugte hydratkalk, som er et stærkt ætsende middel. Men af uvisse årsager blev kalken ikke skyllet helt væk.

Så da 1000 smågrise blev indsat til opfedning i staldene, fik en del af dem det ætsende middel på sig.

Ætset i ugevis

Svineproducenten har forklaret, at han i samråd med sin dyrlæge straks tog hånd om sagen og skyllede staldene og grisene. Desuden kom grisene i behandling med et penicillinmiddel.

De fleste grise kom sig ifølge landmanden hurtigt, men omkring 70 blev aflivet, fordi de ikke viste tegn på bedring.

Dyrlægen fra slagteriet i Horsens mener, at arvævet er så tykt, at ætsningen må have varet ved i uger, måske måneder.

- Hvis grisene var blevet ordentligt vasket af, så ville arvævet ikke have været så tykt, forklarer dyrlægen.

Nægter sig skyldig

På baggrund af leverancerne anmodede dyrlægen om et tilsynsbesøg hos landmanden.

Det førte til, at en embedsdyrlæge og politiet troppede op hos landmanden. Her blev der ifølge anklageskriftet konstateret grise med store åbne sår, og som ikke var isoleret i sygesti, som reglerne foreskriver.

Svineproducenten nægter sig skyldig i anklagen om groft uforsvarlig behandling med karakter af mishandling.

Ud over landmanden er en svinepasser samt besætningsdyrlægen tiltalt i sagen. De nægter sig også skyldige.

Der falder dom i sagen i næste uge.