DM i Skills: - Det er dyrt at lave om, så det det skal sidde lige i skabet første gang

I disse dage mødes omkring 300 håndværkere til DM i Skills, som afholdes i Næstved. Et arrangement som blandt andet skal sætte et større fokus på de mange forskellige erhvervsuddannelser.

Hos slagterne dyster Alexander Krogh Rasmussen fra Risskov Slagteren om at blive Danmarks dygtigste slagterelev. Han er ikke i tvivl om, hvad det kræver at være en dygtig slagter.

- Man skal kunne et specielt håndværk. Der ligger mange ting i det. En ting er, at du kan skøre en bøf, men du skal kunne skære den rigtigt hver gang. Hvis kunden vil have en bøf på 200 gram, så skal du kunne skære den på 200 gram, og du skal ikke køre igennem en hel bøf, før du rammer de rigtige gram, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Det fede ved en erhvervsuddannelse, det er friheden, man har Alexander Krogh Rasmussen, slagterelev, Risskov Slagteren

Det tager heller ikke lang tid før, han har svaret på, hvad det bedste ved faget er.

- Man kan udfolde sig inden for mad - ikke kun kød og udskæringer. Og man skal kunne rådgive kunden, hvis de spørger, hvad der kan serveres til kødet.

Man skal være kreativ

Ikke langt fra slagterkonkurrencen mødes man af et utal af farver og dufte, da blomsterdekoratørerne konkurrerer om at lave de flotteste buketter og kranse.

Emma Nørregaard Laursen skal give sit bud på en krans. Det har hun og de andre deltagere tre timer til.

Emma Nørregaard Laursen fra Passiflora i Kjellerup har også et klart bud på, hvad det fedeste ved hendes fag er.

- Man skal kunne være kreativ og have noget sirlighed i sin teknik. Man skal kunne noget med hænder og farvesammensætning, så man skaber det udtryk, man gerne vil skabe, og som kunden bliver glad for, siger hun.

Et andet sted i hallen ligger anlægsstruktørerne på knæ, mens de omhyggeligt lægger fliser på sandet. Her er Julius Nielsen fra Olsen Entreprenør ApS i Brædstrup hurtig til at svare på, hvad faget kræver.

- Det kræver, at man er præcis og omhyggelig. Alt det vi laver, det bliver dækket igen, så det er meget dyrt at lave om. Så det skal sidde lige i skabet første gang, siger han.

Frihed og kreativitet

I 2018 gik der i følge Danmarks Statistik 71.032 elever på erhvervsuddannelser i Danmark, det er et fald på 26.000 elever siden 2014.

I følge Julies Nielsen er der dog mange fordele ved at vælge en erhvervsuddannelse.

- Det fede er, at når vi er færdige, kan vi lave det, vi gerne vil. Dem på gymnasiet skal ofte læse videre og tager måske 3-4 sabbatår. Og så får man en god løn, mens man er under uddannelse, siger Julius Nielsen.

Alexander Krogh Rasmussen er enig i, at der medfølger fordele.

- Det fede ved en erhvervsuddannelse, det er friheden, man har. Også på skolen. Når vi arbejder, så har vi fri leg. Vi bestemmer selv, hvad vi gør ud af de forskellige ting, siger han.

Julius Nielsen (th.) ses her med kollegaen Mark Carbel, som ligeledes er fra Brædstrup.

Gider ikke skolebænken

Hos blomsterdekoratøren og anlægsstruktøren er de begge ikke i tvivl om, hvorfor de selv valgte at søge ind på en erhvervsuddannelse.

- Jeg har valgt en erhvervsuddannelse, fordi jeg elsker at være kreativ. Jeg har noget i hænderne og kan mærke arbejdslivet. Jeg kan ikke sidde på en skolebænk i mange år, siger Emma Nørregaard Laursen.

Den anderledes skoleform tiltrak også anlægsstruktøren.

- Jeg var træt af at gå i skole, det var ikke lige mig. Og så har jeg altid haft interesse i erhvervsuddannelser, siger Julius Nielsen.