En dansende pirattaxa-chauffør slår til igen

Forklaringen kom dog næste dag, hvor manden opdagede, at hans dankort manglede, og at der var hævet flere tusinde kroner på det, fortæller Jakob Christiansen, kommunikationsmedarbejder hos Østjyllands Politi.

- Det er en kendt fremgangsmåde, der bliver brugt til at aflede passageren på. Det er vores formodning, at han får afluret sin kode, da han betaler for benzinen, siger han.



Risikabelt

Ifølge Jakob Christiansen er der forskellige fremgangsmåder. Udover muligheden for at aflure koden på en tankstation bliver passageren ofte bedt om at bruge en dankortterminal, der ikke virker. De gentagende forsøg på at taste koden giver chaufføren mulighed for at aflure den og derefter 'danse' dankortet fra offeret.

Det er da heller ikke første gang, at TV2 ØSTJYLLAND har kunnet berettet om en dansende pirattaxa-chauffør.