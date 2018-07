Betjente fik hund ud af glohed bil - nu får politi pris af PETA

Dyreretsforeningen PETA har kastet sin kærlighed på Østjyllands Politi, efter at styrkens betjente for to uger siden reddede en hund fra en meget varm bil.

Det betyder, at PETA-prisen 'Dyrenes Helt' nu er kommet til Østjylland.

'Hvis betjentene ikke havde taget affære, ville hunden have lidt en smertefuld død', lyder det i en skriftlig kommentar fra Elisa Allen, der er direktør for PETA.

Episoden, som Østjyllands Politi belønnes for, fandt sted onsdag den 11. juli. Her blev en hund efterladt i en bil på en parkeringsplads på Gudrunsvej i Gellerupparken i Brabrand.

6 timer i varm bil

En mand så hunden ligge i bilen fra klokken 8 om morgenen, og da han omkring klokken 14 gik forbi bilen igen, lå hunden der stadig uden luft, vand eller mad.

Manden kontaktede politiet og fortalte, at det så ud som om, at hunden trak vejret tungt og hurtigt.

Det er menneskets bedste ven, og man bliver ramt lige i hjertekulen. Michael Ørum Møldrup, vagtchef, Østjyllands Politi

En patrulje blev sendt til stedet, og da betjentene kom frem, kunne de ved selvsyn konstatere, at den medtagede hund lå og rystede i bilen.

Det var ikke et syn, betjentene fra Østjyllands Politi ville tolerere, så de besluttede sig for at bryde bagagerummet op og klippe gitteret op til hundens bur.

Da hunden var kommet ud og havde fået noget at drikke, lykkedes herefter at få fat i en person, der kendte bilejeren.

Kort efter kom ejeren til stedet, hvorefter han blev sigtet for at brud på dyreværnsloven, da han havde efterladt sin hund under særdeles kritisable forhold.

Rammer lige i hjertekulen

TV2 ØSTJYLLAND har lørdag kontaktet Østjyllands Politi for at få en reaktion på prisen fra PETA.

- Det er menneskets bedste ven, og man bliver ramt lige i hjertekulen, når vi får de her anmeldelser om hunde, der er efterladt i en glohed bil, siger vagtchef Michael Ørum Møldrup.

Han kalder betjentenes handling for 'resolut' og 'prisværdig' - men også, hvad man kan forvente af en politibetjent.

- Jeg ville ikke selv tøve med at gøre det samme. Det ligger øverst på vores værdiliste at redde mennesker og dyr, siger vagtchefen.

Op til 70 graders varme

På en dag, hvor temperaturen udenfor når 26 grader, er temperaturen i en bil parkeret i skyggen 32 grader. I en bil, der er parkeret i solen, når temperaturen på få minutter 70 grader.

'Hver sommer dør mange hunde en frygtelig død i varme biler, og det er derfor, PETA opfordrer tjenestemænd og forbipasserende til at handle hurtigt, hvis de ser et dyr efterladt i en bil i varmt vejr, også selvom vinduet er på klem', lyder det i den skriftlige kommentar fra PETA-direktør Elisa Allen.

PETA tilslutter sig Østjyllands Politis påmindelse om, at man aldrig skal efterlade et dyr i en parkeret bil.

Østjyllands Politi har modtaget et indrammet certifikat og en æske chokolade for betjentenes handling.

