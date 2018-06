Betalte flere tusinde for meget: Nu søger restaurant efter gæsten

8.150 kroner for mad til to.

Det var, hvad regningen lød på, for to gæster hos restaurant Bistroteket i Randers i går. De skulle kun have betalt 815 kroner, så nu søger restauranten gæsterne, så de kan få deres penge tilbage.

- Vi vil ikke snyde nogen. Jeg vil hellere have, at de kommer ti gange, siger Peter Nøhr, der er medejer af Bistroteket.

Fejlen er sket, fordi tjeneren er kommet til at trykke et ekstra nul på dankortmaskinen, så gæsterne fra bord 95 endte med at betale mere end 7.000 kroner for meget.

Gæsterne fik læsøtarteletter, porchetta og to øl hver, som altså blev en dyr fornøjelse.

Peter Nøhr og resten af personalet gør nu en indsats for at få kontakt til kunden via Facebook.

- Jeg vil selv være utroligt ærgerlig over at have 7.000 kroner ude at flyve, siger Peter Nøhr.

Jordbærtærte som undskyldning

Det var to kunder, som kom ind fra gaden, og da det ikke var stamgæster, så måtte der tænke anderledes.

- Facebook måtte være den bedste løsning for at finde frem til dem, siger Peter Nøhr.

Han er klar med kvajekage, når gæsterne kommer tilbage

- De får pengene ført tilbage med det samme, og mon ikke der falder en jordbærtærte af som undskyldning, siger Peter Nøhr.

Det var på restaurant Bistroteket i Randers, at gæsterne betalte alt for meget. Foto: Google Maps