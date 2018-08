Beboere til kamp mod ny vej: - Man spolerer en naturperle

OPDATERING Et flertal af politikerne i Silkeborg Byråd har mandag aften godkendt planerne om at anlægge Nordskovvej. Læs mere ved at klikke på linket nedenfor.

Læs også Nu er det afgjort: Omstridt vej skal anlægges midt i populær skov

Banen - eller måske rettere skoven - er kridtet hårdt op, når det senere i dag skal besluttes, om der skal bygges en stærkt trafikeret vej igennem et naturskønt område i Silkeborg.

Byrådet i Silkeborg skal mandag tage stilling til, om den såkaldte Nordskovvej skal anlægges umiddelbart øst for Midtbyen.

Læs også Demonstranter: Kæmpe naturområde bliver ødelagt af ny vej

Vejen møder dog kritik fra især mange af de mennesker, der dagligt benytter Nordskoven til en rask cykel- eller løbetur i området.

- Jeg synes, det er et problem, at man anlægger en vej her. Man spolerer en naturperle. Vi har blandt andet et vandrerhjem, som kommer til at ligge under broen, siger efterlønsmodtageren Bo Christensen til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Man får Silkeborg til at bløde, hvis man vælger at lave asfalt op igennem skoven.

01:39 VIDEO: Under en tur i Nordskoven mødte TV2 ØSTJYLLAND mandag flere beboere, som alle er modstandere af den nye vej. Se interviews her. Luk video

Ødelægger en bynær skov

På en tur i Nordskoven mødte TV2 ØSTJYLLAND mandag flere andre silkeborgensere, som er modstandere af at erstatte skovbunden med nylagt asfalt.

- Det største problem er, at man ødelægger noget bynær skov. Bynær skov er noget af det allervigtigste i forhold til folkesundheden. Og det er også noget af det vigtigste i forhold til det, Silkeborg står for som Outdoor Hovedstad, siger Simon Grimstrup, der arbejder som selvstændig og desuden er frivillig i en lokal klub for orienteringsløbere.

Man får Silkeborg til at bløde, hvis man vælger at lave asfalt op igennem skoven. Bo Christensen, efterlønsmodtager

Han mener desuden, at den nye motorvej i den nordlige del af byen har fjernet behovet for Nordskovvej.

- Vejen løser alligevel ikke de trafikale problemer, som man forventede, at den gjorde, dengang man planlagde den i 2012. Siden dengang er motorvejen kommet, og trafikprognoserne holder overhovedet ikke stik.

Ideen med Nordskovvej er at lede trafikken uden om beboelseskvartererne i det østlige Silkeborg. Foto: Google Maps / TV2 ØSTJYLLAND

Mindsker trafik ved havnen

Nordskoven i Silkeborg er kuperet, og skoven ligger som en bred odde i et knæk på Gudenåen. Gennem Nordskoven går flere vandre- og mountainbike-ruter, og både DM og EM i mountainbike har været afholdt her.

I Silkeborg Byråd er politikerne uenige om, hvorvidt der skal bevilges penge til en ny vej i Nordskoven.

Byrådsmedlem Linda Lyngsøe fra Venstre er tilhænger af vejen:

- For mig handler det om at få skabt den bedste trafikale løsning, og derfor tror jeg, at den er nødvendig. Der er lavet beregninger, der viser, at det vil halvere trafikken nede omkring havnen. Det synes jeg i hvert fald er værd at tage med, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND inden mandagens byrådsmøde.

På den modsatte fløj er SF's Hans Okholm imod. Han mener, at naturområdet i Nordskoven skal beskyttes.

Læs også Drømmehus i støjhelvede: - Det er som at gå tur på en rasteplads

- Nordsskovvejen er en unødvendig vej. Det er klart, at det har nogle trafikale konsekvenser, hvis den ikke bliver bygget, men jeg mener godt, at vi kunne leve med de konsekvenser. Jeg har ikke noget ønske om, at vi gør en hel masse omkring Nordsskovvejen.

Senere mandag beslutter politikerne i byrådet i Silkeborg, om de går videre med planerne for Nordskovvej. Hold øje med tv2østjylland.dk.