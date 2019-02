AC Horsens henter vraget Brøndby-talent

På trods af at transfervinduet faktisk er smækket i, henter de gulblusede fra AC Horsens en ny mand. Den 20-årige venstre back Gregers Arndal-Lauritzen tiltræder med øjeblikkelig virkning.

Senest var forsvarsspilleren på kontrakt i Brøndby IF, som dog valgte at stoppe samarbejdet med det unge talent. Derfor har AC Horsens kunnet hente ham nu.

Jeg kommer ind med fysik, fart og et godt venstre ben og glæder mig til at bidrage til holdet. Gregers Arndal-Lauritzen, ny Horsens-spiller

- Gregers Arndal er en fysisk stærk, hårdtarbejdende og talentfuld venstre back, som besidder et stort potentiale, og det skal vi hjælpe ham med at indfri. Vi glæder os til at se ham i den gule trøje, siger Horsens-manager Bo Henriksen til klubbens hjemmeside.

Spilleren selv glæder sig også til at begynde i den østjyske klub, hvor han håber på at kunne kickstarte karrieren.

- AC Horsens er i gang med et spændende projekt, og jeg har indtryk af, at klubben har et godt fællesskab og en fed fodboldkultur, så det virker som den rigtige mulighed for mig. Jeg kommer ind med fysik, fart og et godt venstre ben og glæder mig til at bidrage til holdet, lyder det fra Gregers Arndal-Lauritzen.