Kommune vil have 50 procent kvinder i topledelse

Inden 2024 skal halvdelen af Aarhus Kommunes direktører og forvaltningschefer være kvinder, hvis det står til byens politikere.

- Vi vil gerne have en lige balance mellem mænd og kvinder, men først og fremmest vil vi have de bedste talenter til at stå i spidsen for vores organisation, siger Jacob Bundsgaard (S), borgmester i Aarhus Kommune.

Og det er altså derfor, man gerne vil have lige så mange kvinder som mænd i toppen af kommunen.

Fordi de er lige så dygtigere ledere.

Borgmesteren peger på, at store virksomheder gør det samme.

- Det gør de ikke alene ud fra en politisk ambition om ligestilling, men også for at skabe den bedste bundlinje. Det er det samme, det handler om for os, siger Jacob Bundsgaard.

Derfor er en række tiltag på vej, blandt andet anderledes jobopslag, ansættelsesudvalg, der består af lige mange mænd og kvinder, og temamøder om stereotyper.

- Og på den lange bane handler det om at sikre, at vores kvindelige ledere på de lavere niveauer bliver godt uddannet, så de kan gå efter topposterne i vores organisation, siger Jacob Bundsgaard (S), borgmester i Aarhus Kommune.

Kvindelig rådmand er uenig

Men ikke alle politikerne i Aarhus Kommune er enige i, at der skal laves særlige retningslinjer for at sikre flere kvinder i den øverste ledelse.

Kommunens eneste kvindelige rådmand siger fra.

Rådmand for Sundhed og Omsorg, Jette Skive, mener ikke, det er et problem, at der er flere mandlige end kvindelige chefer.

Det skal være kompetence før køn, mener hun.

- For mig er det spild af tid at sidde og vælge det ene køn frem for det andet. Det der er vigtigst for mig er, at vi får den rette person til den stilling, vi nu engang søger. Om det så er en mand eller en dame, det er jeg fuldstændig ligeglad med, siger Jette Skive (DF), rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune.

Flere kvinder end mænd i Aarhus Kommune - bare ikke i toppen

Ser vi på tallene, så er 72 procent af alle ansatte i Aarhus Kommune kvinder, og kvinderne udgør faktisk 65 procent af lederne på alle niveauer i kommunen.

Men kigger man allerøverst i hierarkiet - altså blandt direktører og forvaltningschefer - så er andelen kun 41 procent.

Og det er det tal, som ifølge politikerne skal helt op på 50 procent inden 2024.

