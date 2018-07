49 millioner kroner til at hjælpe psykisk syge børn: - Det er kærkommen

En stor pose penge fra sundhedsministeriet skal blandt andet hjælpe børn begyndende angst, og forebygge, at børn har længere fravær i skolen.

Sundhedsministeriet har givet penge fra satspuljen 2018 på 213 millioner kroner. 49 millioner skal gå til 14 kommuner i Region Midtjylland.

For hver dag barnet er væk fra skolen, jo sværere bliver det at få dem tilbage i skolen. Jane Røhl, afdelingsleder

En af de kommuner er Syddjurs Kommune, hvor man ser frem til at kunne lave en bedre forebyggende indsats over for børn, der er ængstelige eller har begyndende angst, og forhindre at børnene bliver henvist til psykiatriske systemer.

- Pengene er kærkommen. Børn og unge henvisninger er steget eksplosivt, siger Jane Røhl, der er afdelingsleder i Familieafdelingen i Syddjurs Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

I Syddjurs Kommune forventer man at modtage omkring 500.000 kroner, og håber på at kunne ansætte en femte person til det hold, der arbejder med disse opgaver i det daglige.

- Vi vil gerne have en, som både kan rådgive og vejlede konkret i forhold til de børn og unge med spirende angst. Vi vil gerne hjælpe dem, inden de får angst, siger Jane Røhl, der er afdelingsleder i Familieafdelingen i Syddjurs Kommune.

Pengene fra puljen skal også være med til at nedbringe længerevarende fravær fra skolen.

- For hver dag barnet er væk fra skolen, jo sværere bliver det at få dem tilbage i skolen. Vi vil gerne forebygge og håndtere skolefravær bedre end i dag. Det er et stigende problem hos børn og unge på mellemtrinnet og op, siger Jane Røhl.

Der kan være forskellige årsager til, at børn har fravær fra skolen.

- Nogle gange er der skjulte diagnoser, vi ikke har fået øje på. Det kan være angst eller autisme problematikker, vi ikke har fået øje på. Det kan også være, at forældrene ikke har mulighed for at støtte dem, hvis forældrene står uden for arbejdsmarkedet, kan det være svært at opretholde en struktur i familien, siger Jane Røhl.

I Østjylland er det Aarhus, Favrskov, Odder, Samsø, Silkeborg, Syddjurs, Norddjurs, der har fået del i satspuljemidlerne.

- Børn skal have lov til at være børn, men det spænder psykiske udfordringer nogle gange ben for – især hvis problemerne vokser sig så store, at der er behov for en intensiv behandling i psykiatrien. Derfor skal vi hjælpe børn og unge med ondt i livet tidligere, så behandlingen klares på mindst mulig indgribende måde, siger Ellen Trane Nørby i en pressemeddelelse.