Flere shuttlebusser dumper politiets færdselstjek ved Smukfest

Politiet lavede onsdag færdselstjek på de shuttlebusser, der kører gæster frem og tilbage ved Smukfest

Flere af de shuttlebusser, der fragter folk til og fra festivalspladsen i Skanderborg er blevet synsindkaldt. Det sker efter Sydøstjyllands Politi onsdag lavede kontrol på busserne, og her dumpede over halvdelen.

- På nuværende tidspunkt har vi haft 18 busser igennem kontrollen, og 11 af busserne er blevet synsindkaldt, lød det fra politikommissær ved Sydøstjyllands Politi Stig Simonsen klokken 15.51.

Flere shuttlebusser er blevet synsindkaldt efter politiets kontrol, oplyser Sydøstjyllands Politi. Foto: Mikkel Berg Pedersen - Ritzau Scanpix

Problemer med bremser og nedslidte dæk

Kontrollen viste, at der var problemer med bremserne på flere af bussen. Der var også en bus, der havde nedslidte dæk, og en bus der ikke havde bremselys.

- Vi er jo deroppe for at tjekke sikkerheden, og når man kører rundt og fragter folk, skal det være i orden. Her levede det ikke op til det, vi forventer, siger Stig Simonesen.

Busserne kommer ikke ud og køre med passagerer før, de har bestået et syn, oplyser politiet.

Gæster forsinket i timevis

Omkring 2000 festivalgæster er blevet forsinket i timevis, efter at en stor del af de busser, som fragter folk til Smukfest, er blevet taget midlertidigt ud af drift.

Det siger talsmand for Smukfest Poul Martin Bonde på et pressemøde.

- Det er selvfølgelig enormt utilfredsstillende og meget bittert. Vi har inden festivalen gjort opmærksomme på, at busserne skulle være i orden og sikre.

- Det mente busselskabet også, at de var. De skulle være blevet synet inden for den seneste måned eller to.