Horsens-træner tilskriver marginaler første sejr

Det glædede Dal, som mente, at det var afgørende mod et godt spillende Vejle-hold, som nemt kunne have udlignet i første halvleg.

- Det lykkedes, fordi vi havde nogle af marginalerne på vores side.

- Vi fik et frispark, hvor den blev sparket op på en arm, og så fik vi det første straffespark.

- Vejle var gode på bolden og havde også, efter vi kom foran, store chancer for at udligne, konstaterer Horsens-træneren.

Sejren skal nydes

Den følelse, af at tingene gik Horsens’ vej, skal man ifølge Dal nyde.

- Når vi bare havde seks chancer, og vi scorede på tre, hvor to af dem endda var på straffespark, så skal vi være henrykte.

- Vi skal ikke tale os op til, at vi var så meget bedre end Vejle som 3–1. Vi havde en tro på det og ikke mindst en tro på hinanden, siger han.