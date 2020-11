Horsens får sæsonens første sejr i østjysk lokalopgør

Det var tilmed angriberens første scoring efter sin tilbagevenden til Horsens, hvor han også spillede fra 2014 til 2018.

Vejle vil nok føle, at holdet især efter en god første halvleg skulle have været bedre med i kampen, men effektiviteten blev forskellen på de to rivaler.

Horsens fordoblede med sejren pointtotalen, så holdet nu er nummer 11 i Superligaen med 6 point. Vejle er uden sejr i fire kampe og forbliver nummer seks med 14 point.