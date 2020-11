Beboere raser mod nye vejbump: - Det er ikke til at holde ud

Bilisterne skal lære, hvordan de skal passere puklerne

Udover Stavtrup er lignende bump anlagt i Hjortshøj, Solbjerg og Viby. I alt vil 12 byområder i Aarhus Kommune få de såkaldte ’mariehøns’ indenfor nærmeste fremtid.

Magnus Vilstrup, der er projektleder på arbejdet med hastighedszonerne i Aarhus, fortæller, at uanset, hvordan de laver tiltag for at dæmpe for hastigheden, så vil det kunne mærkes i et eller andet omfang. Det er dog muligt, at det ikke behøver at være lige som slemt, som det er på nuværende tidspunkt i Stavtrup.

- De her pukkelbump er faktisk lavet sådan, at busser og lastbiler kan passere henover uden at blive påvirket ret meget af dem. Så hvis borgerne oplever, at der er en del rystelser, så er det fordi, de ikke bliver passeret ordentligt. Det er en af de ting, som vi skal have evalueret på for at finde ud af, om vi skal have guidet bilisterne bedre henover, fortæller han til TV2 ØSTJYLLAND.