Voldsomme overfald i nat - frarøvet Rolexur

To gange blev der natten til lørdag begået voldsomme røverier mod unge mænd i Aarhus.

Det første røveri skete omkring 00.48 på havneområdet i Aarhus, hvor en 19-årig mand sad i sin bil, da en ukendt gerningsmand satte sig ind i bilen.

Den unge mand fik flere knytnæveslag og blev truet til at udlevere sit armbåndsur til gerningsmanden.

Blot en halv time senere skete et nyt overfald i Sjællandsgade i det centrale Aarhus. Cirka klokken 01.15 standsede to maskerede gerningsmænd en 22-årig mand, som de truede med kniv til at udlevere sit Rolexur.