Vild bilist gik i nettet: Fire klip i kørekortet på to minutter

Først kørte han for tæt på de forankørende, så overhalede han højre om to gange, og så kørte han 95 km/t, hvor han måtte køre 70.

Klippene betyder, at den 32-årige har fået en betinget frakendelse af kørekortet. Han skal dermed op til en kontrollerende køreprøver - både teori og kørsel, inden han kan ånde lettet op. Dumper han en af køreprøverne, skal han aflevere sit kørekort, til han har bestået begge prøver.

Kontrollen fangede også en bryllupskortege, hvor flere biler kørte over for rødt. Det koster nu førerne en bøde og et klip i kørekortet, meddeler Østjyllands Politi.