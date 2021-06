Margrethes operation udskydes af strejke: - Jeg kan godt forstå sygeplejerskerne

Kan godt forstå sygeplejerskerne

Det er en opbygget frustration og utilfredshed med lønnen blandt sygeplejersker over hele landet, der er ledt til, at et mæglingsforslag er blevet stemt ned.

Dermed går omkring 5.000 sygeplejersker fra natten til lørdag på strejke for at få gjort noget endegyldigt ved det, de betegner som en unfair fordeling af lønkronerne i sundhedsvæsnet.

Og på trods af at Margrethe Visgaard er blandt dem, der bliver ramt af strejken - og at det er anden gang, at det er tilfældet - har hun sympati med sygeplejerskerne.

- Jeg kan godt forstå dem, men selvfølgelig er jeg træt af det rent egoistisk. Men jeg kan forstå deres bevæggrunde, siger Margrethe Visgaard.



