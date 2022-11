Video: Julemanden tænder en million LED-lys

Rigtig mange steder har man ellers på grund af himmelhøje elpriser valgt at droppe den sædvanlige ekstravagante julebelysning. Men trods energikrise holder man fast i traditionen i Aarhus.

Koster ti ører per indbygger

Det er Aarhus City Forening og Gadeforeningen Strøget Aarhus, der står for julebelysningen, og af hensyn til energikrisen har foreningerne dog mere end halveret antallet af timer, lysene er tændt i år.



- I respekt for at butikkerne er dem, der betaler for julebelysningen, kombineret med den her tiltagende energikrise, arbejder vi med et tidsinterval på seks til syv timer om dagen, sagde Claus Broberg, formand for Strøget Aarhus, til TV2 ØSTJYLLAND i september.

Julebelysningen plejer at være tændt 16 timer i døgnet.



Lyshimlen over Strøget vil tænde hver dag frem til den 24. december, og ifølge Claus Broberg giver det et forbrug på 11.000 kW. Det svarer til en omkostning på 10-11 ører per indbygger i Aarhus.

- Det, synes vi ikke, vi vil slukke julehyggen for, siger han.

Modsat julelysene over Strøget er Sallings ikoniske julelys og skøjtebanen ved Musikhuset i Aarhus i år helt droppet på grund af energikrisen.