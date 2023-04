Verdensberømt arkitekt kritiserer Aarhus Ø

Han har været rådgiver på ombygningen af Times Square i New York, han har været med til at indrette byrum i byer som Moskva og Sydney og i en alder af 86 er han blevet professor på arkitektskolen i Aarhus.

Jan Gehl mener, at der er flere konsekvenser ved at bygge, som der bliver gjort på Aarhus Ø.

- Folk gider ikke være udenfor en dør, når det altid er dårligt vejr, siger arkitekten og fortsætter:

- Jeg plejer at kalde det for hotelbyer, fordi du har en seng at sove i og en flot udsigt, men ikke meget mere. Der er ingen fællesrum i bydelen, hvor man har lyst til at opholde sig.

Jan Gehl fremhæver i stedet Malmø som en by, der er bygget op om byrum i stedet for bygninger.

Svært at redde

Jan Gehl mener, at det kan være svært at ændre på et sted som Aarhus Ø, når bygningerne er opført.

Han fortæller, at han selv tidligere har fået en lignende opgave i København.