Se udsigten over Aarhus fra landets højeste bygning

Dennis Bodal, der bor i Aarhus, fik første gang øjnene op for dronefotografier for fem år siden, hvor han sammen med sin søn havde besteget bjerget Lions Head i Cape Town.



- Der var der en, der havde en drone og tog nogle fantastiske billeder. Så da jeg kom hjem, købte jeg min første drone, siger han.

Han har siden da taget billeder af både natur og bygninger. Herunder Varna Palæet i Marselisborg Skov og senest spækhuggeren, der havde forvildet sig ind i Limfjorden.

Billederne deler han til stor glæde for byens andre beboere i diverse Facebook-grupper.

- Mange bliver glade for at se deres by fra en anden vinkel end normalt, siger Dennis Bodal, der også gerne sælger billederne for en donation til et velgørende formål.