VIDEO: Se den nye bypark på Aarhus Ø

Hvor længe den midlertidige bypark ved Pier 2 skal eksistere, kan borgmesteren ikke svare på.

- Vi har ikke sat nogen bagkant på det, og jeg tror, det er vigtigt, at vi giver os god tid til at finde ud af, hvordan vi laver bynær natur på en ny måde, hvor det bliver vildere, og hvor biodiversiteten bliver øget.

Det er jo et mere råt udtryk her ved Pier 2 end for eksempel ved Botanisk Have. Hvordan kan det være, at det skal være sådan?

- For det første er det jo en gammel industrihavn, så vi bliver nødt til at prøve os lidt frem i forhold til, hvad der kan gro her. Derudover så ved vi jo, at vild natur øger biodiversiteten, og det har vi også brug for inde i den centrale del af byen, siger Jacob Bundsgaard.

Teknik og Miljø i Aarhus Kommune fortæller, at de har fået aftaler i hus med en række samarbejdspartnere, som vil sørge for, at der i de kommende år bliver masser af liv i parken - både til vands og til lands.

Se indslaget om den nye bypark herunder.