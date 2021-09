Udspil om arbejdspligt møder kritik: - Der er ingen, der vil sige nej til et arbejde

Organisationen Bydelsmødre arbejder landet over med mange af de kvinder, som udspillet er tiltænkt. Her mener de dog ikke, at de 37-timers arbejdspligt kommer til at hjælpe.

- De (kvinderne red.) siger, at det er ikke fordi, at de ikke vil arbejde. Det er fordi, det er svært for dem at finde job. Folk skal ikke sidde derhjemme, de skal have et arbejde, men der er ingen, der vil sige nej til et arbejde, siger Ilham Mohamed, koordinator for bydelsmødrene i det vestlige Aarhus, til TV2 ØSTJYLLAND.