S-rådmand bekymret over regeringens udspil: Urealistisk uden flere penge

Det er kommunerne, der kommer til at administrere indsatsen.

Kristian Würtz (S), rådmand for sociale forhold og beskæftigelse i Aarhus Kommune, bakker op om ambitionen om at få flere danskere med ikke-vestlig baggrund ud på arbejdsmarkedet.

- Når det er sagt, sidder jeg også med en alvorlig bekymring omkring den foreslåede omlægning af jobindsatsen. Med 37-timers-kravet lægges der op til en markant større aktiveringsindsats, skriver Kristian Würtz i en mail til TV2 ØSTJYLLAND.

Han fortsætter:

- Sådan en indsats kræver ressourcer, hvis den reelt skal føre til, at de ledige opnår kompetencer, så virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har brug for, og flere kommer i job. Derfor håber jeg, at regeringen nu vil gå i dialog med kommunerne om finansieringen af de nye tiltag, så vi kan sikre gode indsatser, der skaber resultater.

V: Gode perspektiver

I Aarhus Kommune er Venstre positive overfor idéen om at få flere udlændinge i arbejde. Partiet drømmer allerede om at finansiere flere tiltag i det kommende budget ved at få flere indvandrekvinder i arbejde, og derfor bakker de op om løsningen.



- Jeg synes, det har nogle gode perspektiver. I Venstre har vi allerede foreslået at vi til budgetforhandlingerne, laver en investeringsmodel, der går samme vej. Vi skal have flere flygtninge og indvandrere i beskæftigelse. Der ligger et kæmpe potentiale – både for den enkelte, men også en økonomisk gevinst for samfundet, siger Gert Bjerregaard, der er medlem af social- og beskæftigelsesudvalget i Aarhus kommune for Venstre.