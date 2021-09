Dårlig til dansk og uden job: 20.000 på ydelser skal i nyttejob

Regeringen vil have, at borgere med et integrationsbehov skal være omfattet af kravet om 37 timers arbejdspligt som forudsætning for at få kontanthjælp.

Det fremgår af regeringens reformudspil, som tirsdag bliver præsenteret i Statsministeriet af statsminister Mette Frederiksen (S), finansminister Nicolai Wammen (S) og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

- Målet er, at alle borgere med et integrationsbehov - nytilkomne såvel som personer, der har været længere tid i kontanthjælpssystemet - på sigt omfattes af kravet om en 37 timers arbejdspligt, fremgår det af udspillet.

- Udgangspunktet skal være, at man deltager og bidrager i 37 timer om ugen, hvis man er på offentlig forsørgelse, lyder det.