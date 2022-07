Udsolgt åbningskoncert: Nu kommer der 2000 ekstra billetter

Når GNAGS indtager scenen i Musikhusparken til den uofficielle åbning af Aarhus Festuge den 25. august, men nu kan flere feststemte gæster blive en del af festen.

Til koncerten blev der oprindeligt sat 8000 billetter til salg, som blev solgt på blot få dage, men nu bliver der sat 2000 ekstra billetter til salg.

- Det er Aarhus’ musikhistorie, vi fejrer, og vi er glade for, at der nu kan komme flere med til festen, når Musikhusets 40 års fødselsdag og den uofficielle åbning af Festugen smelter sammen, siger Jeppe Uggerhøj, Musikhusets kunstneriske chef, i en pressemeddelse.

I første omgang bliver de nye billetter tilbudt til alle dem, der har skrevet sig på en venteliste til koncerten. Skulle der være flere billetter tilbage, vil de blive sat til salg onsdag den 13. juli klokken 10.

Ny placering af scenen

Musikhusparken, hvor koncerterne normalt afholdes, er i øjeblikket under ombygning på grund af en ny udvidelse af kunstmuseet ARoS. Derfor har det for arrangørerne været et større puslespil.

- Vi har fået spærret Frederiks Allé, så scenen står ved siden af ridehuset, siger Jeppe Uggerhøj.

Og arrangørerne bag er sikre på, at den nye placering ikke vil have betydning for festen.

- Aarhus Festuge – og ikke mindst den uofficielle åbning skal være for de mange, derfor er det dejligt, at vi har kunnet finde en måde, hvor vi trods ombygningen af Musikhusparken, stadig kan holde en folkefest, siger festugedirektør Rikke Øxner i en pressemeddelse.



Aarhus og GNAGS hører sammen

Når GNAGS indtager scenen i Aarhus, vil de på ingen måde være på fremmet grund. Bandet har nemlig en tæt relation til smilets by. Da de udkom med debutalbummet 'På vej' i 1973, boede de sammen i et kollektiv i Haraldsgade i Aarhus.

- Det er historisk. Det bliver en speciel oplevelse og en unik aften. Jeg vil sige, det bliver en once in a lifetime experience, siger Jeppe Uggerhøj til TV2 ØSTJYLLAND.

GNAGS vil til koncerten bliver akkompagneret af 'venner' på scenen. Men hvem disse venner er, holder arrangørerne hemmeligt lidt endnu, men det bliver sangere og musikere, som gruppen har arbejdet sammen med gennem tiden.



- Gennem musikken vil vi tage publikum med igennem GNAGS’ Aarhus-historie. Vi vil spille alle sangene, sådan som de originalt blev lavet inklusiv alle solister og venner, GNAGS havde med på indspilningerne. Vi inviterer med til et festligt genhør med et frodigt kapitel af Aarhus’ rockhistorie i et spektakulært visuelt show, siger Peter A.G i forbindelse med Musikhusets omtale af koncerten.



Musikhuset, Aarhus Festuge og SPOT Festival er gået sammen om at musikalske oplevelser til aarhusianerne og byens besøgende i anledning af Music City Aarhus 2022.