Tyvstart: Barer tager forskud på tid uden restriktioner

Det er ekstraordinært, at Thorkilds holder åbent sent på en mandag aften, men det er også kærkomment at kunne samles igen, mener Asker Elbrønd Hjersing, bestyrer og medejer af Thorkilds.



- Jeg tror bare, at nu har man ventet i to år efterhånden, at man kan få lov til at køre noget normalt, og jeg ved, at hernede har både jeg og vores personale glædet os til at have en mere struktureret og normal hverdag, lyder det fra medejeren, der nyder, at han og de ansatte efter en tid med meget omstillingsparathed nu kan se frem til mere struktur.