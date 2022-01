Trods farvel til restriktioner: Kafferisteri holder masken lidt endnu

- For at undgå den her store smitteboble. I løbet af de næste par uger ser vi nok, at vi er ved at være immune, og så begynder vi også at kunne løsne lidt op, for så risikerer vi ikke at lægge alle ned på en gang, siger Steen Kampmann Johansen.



Allerede den 21. december vurderede SSI, at omikronvarianten nu var dominerende i Danmark, og en måned senere udgjorde omikronvarianten ifølge SSI 99 procent af alle smittetilfælde.