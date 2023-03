Thomas Helmig dedikerede rørende sang til Hugo

Popmusikeren Thomas Helmig var lørdag aften tilbage på scenen efter sønnen Hugo Helmigs død i november.

Det skete med en rost koncert i Royal Arena i København, hvor Hugo Helmig blev hyldet og mindet. Det skriver flere medier.

- Jeg vil ikke fortælle jer, hvor meget jeg savner Hugo, og hvor stor en sorg det er for mig og min familie. Det kan ikke beskrives. Men Hugo er her indeni. Han er lyslevende inde i mig, sagde Thomas Helmig under koncerten ifølge Ekstra Bladet.

Herefter spillede han nummeret "Dybt inde i mit hjerte" dedikeret til sønnen, der blev 24 år.

Det var allerede tidligt i koncerten, at den danske popmusiker valgte at tale om sønnens dødsfald.