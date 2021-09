Tesfaye: Børn, der siger "perker", er ikke racister

Andreas Ravn Skovse nævnte i sit blogindlæg blandt andet, at "skældsord sidder løst, og der er en tendens til, at børnene grupperer sig efter etnicitet." Han oplever også, at meget af motivationen stammer i det, børnene lærer derhjemme.



Til trods for situationen vil Mattias Tesfaye ikke handle politisk, og han ikke er på vej med flere paragraffer, garanterer han.

- Jeg har tillid til, at skolens ledelse er i stand til at håndtere udfordringerne. Jeg tror også, vi skal holde fast i, at der også er skoler, hvor alle børnene har lyst hår, og hvor der også bliver talt grimt til hinanden.

- Det er et generelt problem i vores samfund, at vi går rundt og sviner hinanden til. Og uanset om man siger, at pigerne er nogle ”ludere”, eller beboerne i Gellerup er nogle ”perkere”, så skal man lade være med at tale på den måde, siger udlændinge- og integrationsministeren.