Tankstation lukket efter voldsomt hærværk

To ansatte fik et chok, da to hætteklædte mænd løb klokken 21.30 henover tankstationens område mod glasdørene, som de smadrede med hamre.

Det er tirsdag formiddag uklart, hvad der var motivet bag det voldsomme hærværk.

- De har nok en hammer eller en kølle, og så smadrer de glas i vinduer og døre, og så løber de væk igen. Vi har video af det, og det videregiver vi allerede i aftes til politiet, siger Circle K's distriktchef Kim Jensen.

Han fortæller til TV2 ØSTJYLLAND, at man har taget hånd om de medarbejdere, der var på arbejde under den voldsomme episode.

- Jeg har to mennesker på arbejde, og de blev selvfølgelig rystet. Dem tager vi hånd om, de skal have det godt, siger han.