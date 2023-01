Stukket ned på tankstation: Politiet er lige i hælene på gerningsmand

Fredag aften blev en 32-årig mand stukket ned på tankstationen Circle K på Tilst Parkvej.

Det var fredag sparsomt med oplysninger fra Østjyllands Politi, men lørdag morgen åbner vagtchef Rene Ludvig lidt mere op for aftenens hændelse, som sendte den 32-årige på hospitalet.

- Han er blevet opereret, men det har ikke været livstruende. Han skal genafhøres her til morgen, og så kommer vi forhåbentligt videre, fortæller han til TV2 ØSTJYLLAND.

Ingen anholdt

Vagtchefen siger, at man efterforsker et par spor, men at man har en god formodning om, hvem man skal kigge efter for at finde en gerningsmand.

- Der er endnu ingen anholdt, men det håber vi på sker her til formiddag, konstaterer han.

- Indtil videre holder vi dog kortene tæt ind til kroppen, fordi vi lige skal have samlet op på det hele her til morgen.

"Det ene eller det andet"

Politiet er færdig med sit arbejde på tankstationen, hvor der både er foretaget afhøringer samt sikret spor.

- Vi er færdige på stedet, og der er ingen grund til bekymring for almindelige borgere i området, siger Rene Ludvig.