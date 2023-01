To anholdt for knivstikkeri på tankstation

Den unge mand, der søndag aften blev stukket i ryggen på en tankstation på Q8-tankstation på Silkeborgvej i Åbyhøj, blev udskrevet i nat.

Det oplyser Østjyllands Politi.

- Vi er i gang med at efterforske sagen. Vi anholdt to personer i en bil i nat, siger kommunikationsrådgiver i politiet Jakob Christiansen.

De to anholdte skal mandag afhøres, inden det vurderes, om der er grundlag for at fremstille dem i grundlovsforhør.



Stukket ned på tankstationen

Østjyllands Politi fik meldingen om knivstikkeriet klokken 20.46 søndag aften. Det fandt sted på selve tankstationen, oplyste Østjyllands Politi søndag.

Den 27-årig forurettede blev kørt på skadestuen, hvor politiet kom i kontakt med ham.

Fredag aften blev en mand stukket ned ved Cirkle K i Tilst. Politiet har ingen formodning om, at der skulle være en sammenhæng mellem de to episoder, oplyser Jakob Christiansen.

Han kan ikke kommentere på, om knivstikkerierne er banderelaterede.