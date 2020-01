Svømmehaller fjerner blå plastik-futter

Sidste år blev der smidt 152.000 blå plastikfutter ud i de aarhusianske svømmehaller, efter de kun var blevet brugt én gang.

Men det skal være slut nu.

- Jeg synes, at det er miljøsvineri, så jeg synes, vi skal kigge på noget, der er mere bæredygtigt, siger Rabih Azad-Ahmad (RV) til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er de her futter, som forsvinder fra svømmehallerne fra og med den 1. februar 2020. Foto: https://billig-arbejdstoj.dk/

Rabih Azad-Ahmad er rådmand for Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune, og han har sammen med resten af kommunen en ambition om at nedbringe brugen af engangsplastik og være en CO2 neutral by i 2030.

I den forbindelse skal de blå skoovertræk afskaffes i svømmehallerne, og i stedet for opfordres folk til at bruge badesandaler.

Rabih Azad-Ahmad er medlem af byrådet i Aarhus Kommune for Radikale Venstre, hvor han som rådmand er ansvarlig for Kultur og Borgerservice. Foto: Bo Amstrup - Ritzau Scanpix

- Vi kigger på både store og små initiativer, og et hvert initiativ, der er med til at sikre en bæredygtig fremtid, er vigtigt, siger rådmanden.

Flere tiltag på vej

Sidste år valgte kommunen at afskaffe plastikposerne på bibliotekerne, og fremover vil der ske lignende tiltag for at minimere plastik og være en mere klimavenlig kommune.

- Det her handler om, at vi får det reduceret og sender et signal ud til producenterne, om at vi vil have fokus på mere bæredygtighed, siger Rabih Azad-Ahmad (RV).

Aarhus Kommune arbejder ligesom mange andre kommuner og firmaer på at leve op til FNs 17 verdensmål.

Kan ikke bruges igen

Silkeborg Kommune har ligeledes valgt at skære ned på deres plastikforbrug. De har droppet engangskrus på de kommunale arbejdspladser.

Det fortalte TV2 ØSTJYLLAND om i december.

I den forbindelse udtalte Dansk Affaldsforening, at problemet med plastik blandt andet er, at det ikke kan genbruges.

- Skal man endelig bruge engangsservice, så er det en god idé at undgå plastik. Rigtig meget plastik er nemlig ikke muligt at bruge igen og genanvende, fordi det er designet forkert, så flere plastiktyper er blandet i den samme emballage, udtalte kommunikationskonsulent Niels Toftegaard.