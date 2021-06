Sundhedsstyrelsen: Vaccinetilbud i Aarhus kan blive landsdækkende

Det fortæller enhedschef i Sundhedsstyrelsen, Niels Sandø til TV2 ØSTJYLLAND.



- De erfaringer, som Region Midtjylland og Aarhus Kommune gør sig her, er nogen, som andre kan bruge. Det vil vi gerne være med til at formidle videre.

- Der er flere kommuner, der er i gang nu her, der kommer efter Aarhus i de kommende uger netop med at prøve at gøre nogle erfaringer i forhold til, hvordan vi får alle geografiske områder til at være dækket ind.

Så hvis det er en succes i Aarhus, kan det sagtens blive landsdækkende?

- Så kunne det sagtens være noget, vi bredte ud, ja.

Aarhus Kommune og Region Midtjylland har nu fået vaccineret flere hundrede borgere i projektet og fået et bedre billede af, hvorfor borgerne ikke selv har sørget for det.

- Der kan være forskellige barrierer for, at man ikke har fået tilsluttet sig vaccinationen. Det kan være alt fra transport til digitale færdigheder, siger chef for Borgerservice i Aarhus Kommune, Lene Hartig Danielsen.

Onsdag fik flere et stik i Globus1 i Gellerup, da TV2 ØSTJYLLAND besøgte det midlertidige vaccinationscenter, heriblandt imam Ghassan Edwan.

- Vi håber, at alle kommer og bliver vaccineret, siger han.