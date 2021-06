Michael undrer sig over manglende brug af mundbind – nu strammes der op

- Jeg gik en runde på færgen og kunne hurtigt se, at otte ud af ti ikke havde mundbind på. Det var især de gråhårede, der ikke havde det på, og jeg er med på, at de sikkert er blevet vaccineret, men derfor kan de jo godt bære smitten, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Michael Lindebjerg, som driver en æbleplantage på den østjyske ø, er især chokeret over, at Molslinjen ikke påpegede over for passagerne, at de skulle tage et mundbind eller visir på.

- Jeg synes, det er kålhøgent af Molslinjen, at de ikke gør noget ved det. Personalet sagde ingenting, og deres udkald bød blot velkommen og sagde, at man skulle huske at bruge mundbind, men det var der alligevel mange passagerer, der ikke gjorde, siger Michael Lindebjerg.