Store prisstigninger på vej uden orientering: - Det er ikke godt nok

Snart bliver det dyrere at køre med Midttrafiks handicapkørsel. En prisstigning på egenbetalingen på 50 procent træder i kraft 1. marts, men det har nu fået Aarhus Kommune til at reagere. I et brev til Midttrafiks bestyrelse opfordrer rådmand for Sundhed og Omsorg Christian Budde (V) bestyrelsen til at genoverveje prisstigningen. Det går simpelthen for hurtigt, hvis stigningen kommer i ét hug, mener han. - Det her vil slå igennem med meget stor kraft og ramme nogle af de mest udsatte og økonomisk sårbare. Kunne man ikke lige genbesøge det? spørger han retorisk. Ifølge rådmanden risikerer prisstigningen at ramme borgere, som måske er ensomme i forvejen og har brug for at komme hjemmefra og ind i fysiske fællesskaber - for eksempel træning i folkehuse. Så har man brug for at komme fra a til b.

- Det handler om at gøre det så skånsomt som muligt, siger han. Ud over Christian Budde er også formanden for ældrerådet, Jan Radzewicz, og formanden for handicaprådet, Finn Amby, medunderskrivere på brevet, og de foreslår i stedet at indfase stigningen gradvist - og som minimum hen over tre år. - Vi har haft det oppe i handicaprådet, og alle syv handicaporganisationer, som er repræsenteret, er enige, siger Finn Amby. Selvom taksten ikke er ændret på egenbetalingen i mange år, så mener formanden, at det er for meget med en stigning på 50 procent på én gang - også selvom man måske har kørt på en billig takst i flere år, fordi den ikke er sat op. - Men sådan tænker man jo ikke som enkeltperson - det er mere 'hovsa', så er det bare blevet hundedyrt, siger Finn Amby. Giver god mening, men... - Grundlæggende er det klart, at den her regulering giver god mening, men det, vi opponerer imod, er, at når du tager ti års tillæg på én gang, så slår det igennem med meget stor kraft, siger Christian Budde.

Han argumenterer med sit forslag med, at det ikke vil komme til at gøre en forskel for Midttrafik, fordi kommunerne betaler tilskud til handicapkørslen, og derfor handler det altså i højere grad om, hvor meget kommunerne betaler kontra egenbetalingen fra brugerne. Bundlinjen er den samme.



quote Det er uheldigt, at vi ikke bliver orienteret på forhånd. Det er faktisk ikke godt nok Christian Budde (V), rådmand for Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune