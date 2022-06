Brækkede anklen: - Kørestolsbruger får nej til ekstra handicapture

Mads Jensen (Kons.) fra voksen- og plejeudvalget har ikke har haft politisk diskussion med sine kollegaer i kommunalbestyrelsen om niveauet af handicapture.



- Jeg vil ikke afvise, at jeg er for, at man kunne tildeles ekstra ture, hvis det er til sundhedsfremme, men samtidig mener jeg ikke, at man kan have uanede mængder af handicapture, siger Mads Jensen.

Kunne du selv forestille dig at vælge imellem at besøge din familie eller tage til træning? Er det et serviceniveau du selv kunne ønske dig?

- Når du stiller det op på den måde, er jeg tvungen til at sige nej. Det er ikke ønskeligt, men jeg er ikke flov over serviceniveauet. Der er mange aspekter i det, hvis vi skal til at ændre på ordningen - også økonomiske.

I 2021 brugte Norddjurs Kommune 1.104.266 kroner på handicapkørsel. Borgerne betaler tre kroner pr. km, og derudover dækker Norddjurs Kommune resten af udgiften.

Susanne håber på flere ture

I næste uge skal Susanne Hvid på Schlerosehospitalet i Ry. Her skal hun træne hver dag, og efterfølgende har Norddjurs Kommune tilbudt hende genoptræning inklusiv transport.

Det er Susanne Hvid taknemmelig for, men hun mener stadig, at hun har for få ture til resten af året.