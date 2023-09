Stor skuffelse: Koncert stoppet efter halvanden sang

- Der kom nogle folk ud på scenen, som bad tilskuerne om at trække tilbage. Jeg stod cirka i midten, og alle, jeg kunne se, gik tilbage. Der var god plads her. Beskeden fra scenen bliver gentaget, og folk går endnu længere tilbage, men så bliver lyse slukket på scenen, og nogen begynder at pakke udstyret ned, siger Bent Mariager Cortés, der primært var kommet for Johnson-koncerten.

Her var op od 15.000 studerende samlet til sportsaktiviteter, koncerter og fest. Et af hovednavnene var kunstneren Johnson, der gik på scenen klokken 21.

- Vi stod tredjeforrest midt for scenen, og her var der der rigtig god plads. Da vi gik lidt tilbage, kunne der stå ti mennesker foran os, så det giver ikke mening. Jeg havde virkelig glædet mig til at høre Johnson, så jeg var skuffet, siger Oliver Rosengreen Henriksen.

- Første sang var virkelig fed. Der blev danset og festet. Johnson kan virkelig skabe god stemning. Men det var så frustrerende at have ventet og ventet og glædet sig en hel dag til en koncert, som varer halvandet nummer, siger hun.

Simone Ammitzbøl, der også er studerende, var kun taget til Danmarks Største Fredagsbarn og Idrætsdag for at høre koncerten med Johnson.

Simone Ammitzbøl nåede at tage et enkelt billede af Johnson, inden koncerten blev afbrudt.

- Det er lidt provokerende, at der så hurtigt bliver lukket og slukket, når man har glædet sig til at komme til høre koncerten med sine venner. Det hele gik meget hurtigt, og jeg forstår ikke, hvorfor det ikke var en situation, der kunne løses. F.eks. ved at have nogle sikkerhedsfolk eller frivillige på plænen, siger Bent Mariager Cortés.

Bent Mariager Cortés fortæller, at der var god stemning til arrangementet - men han blev irriteret over, at Johnson-koncerten blev afbrudt efter kort tid.

- Under koncerten vurderede vi som arrangører sammen med et sikkerhedsfirma, som vi havde udarbejdet en sikkerhedsplan med, at det var nødvendigt præventivt at stoppe koncerten, siger Jeanette Kusk.

Forperson for studenterrådet, Jeanette Kusk, fortæller, at Johnson-koncerten blev aflyst af sikkerhedsmæssige årsager.

Hun fortæller, at hun selv havde glædet sig til at høre koncerten og godt forstår, at nogen er skuffede.

- Men jeg stoler 100 procent på den sikkerhedsfaglige vurdering og er rigtig glad for, at vi tog den beslutning, så der ikke opstod en utryg situation, siger hun.

Uforudset hændelse

Jeanette Kusk fortæller, at afbrydelsen ikke skyldtes, at de studerende skubbede og stod for tæt. Årsagen var, at der var en masse menensker på vej hen til koncerten, og at der dermed var en risiko for, at der ikke ville være plads nok.

I har jo solgt billetter og dermed vidst, hvor mange der ville komme. Hvordan kunne det her så ske?

- Antallet har vi selvfølgelig også aftalt med sikkerhedsfirmaet. Men der kan komme flere mennesker, end man regner med, hen til et bestemt område. Det, der skete her, var, at da koncerten var gået i gang, kunne vi se, at der kom mange mennesker fra andre områder, der gik hen mod koncerten.