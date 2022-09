Advarer: Kæmpe event ramt af svindlere

Det er muligt at sælge sin billet til andre, hvis man eksempelvis er blevet forhindret, men det er som køber ens eget ansvar at sikre sig, at billetten er gyldig.

En billet kan kun scannes én gang ved indgangen. Derefter er den ikke længere gyldig.

Der vil til gengæld ikke blive tjekket id eller navn ved indgangen.

Hvis man frygter, at man er blevet snydt i en billethandel, skal man kontakte Danmarks Største Fredagsbar, oplyser de.