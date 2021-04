Stor politiaktion efter husspektakel lørdag aften - to personer anholdt

Sent lørdag aften måtte både politi og flere ambulancer rykke ud, efter at Østjyllands Politi klokken 23.02 modtog en anmeldelse om et husspektakel på Otte Bentzonsvej i det vestlige Aarhus.

Det fortæller Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi får en anmeldelse om et husspektakel, hvorefter vi hurtigt kommer frem. Her træffer vi to mænd, der bliver anholdt, fortæller Martin Hansen, der er vagtchef hos Østjyllands Politi.

Ifølge politiet har de to mænd været i slagsmål forud for anholdelsen. De fremstilles i grundlovsforhør senere i dag.