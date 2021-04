Mand bragt på hospitalet efter slag og spark i hovedet

Østjyllands Politi har lørdag morgen og formiddag været massivt til stede med blandt andet politihunde på Markedsgade i Randers.

Det skyldes, ifølge politiet, at der tidligt lørdag morgen har fundet en voldsepisode sted på vejen.

- Vi har været til stede i forbindelse med en voldsepisode, som vi modtog en anmeldelse om klokken 06.26 imorges. Efterfølgende har vi været på stedet for at sikre spor og for at få kontakt til vidner, fortæller vagtchef hos Østjyllands Politi Peter Tolstrup til TV2 ØSTJYLLAND.