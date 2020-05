Stor koncert i Aarhus skal skabe opmærksomhed om dem, der stadig er isoleret

Billedet her er fra, da Mads Langer gav koncert på p-scenen i Aarhus. Onsdag den 27. maj gæster flere danske musikere scenen til et støttearrangement. Foto: Mikkel Berg Pedersen/Freelance/Ritzau Scanpix

Alting begynder at bliver mere normalt igen. Børnene er tilbage i skolen, mange voksne er tilbage på arbejdet, og kulturinstitutioner, genbrugspladser og sportsklubber åbner op igen.

Men for en gruppe mennesker i samfundet betyder mere genåbning, at de isolerer sig endnu mere. Det er mennesker med kroniske sygdomme, for hvem det kan være farligt at blive smittet med covid-19 virus.

På onsdag holder foreningen Kroniske Influencers en drive-in koncert på Tangkrogen i Aarhus til fordel for dem. Billetter til koncerten kan dog købes af alle – både folk med og uden kronisk sygdom.

Barbara Moleko er en af de musikere, der optræder til koncerten til fordel for kronisk syge.

Xander optræder også. Foto: Liselotte Sabroe - Ritzau Scanpix

Barbara Moleko, Xander, Jasmin Gabay og Patrick Dorgan optræder, imens Anne Sofie Espersen er konferencier. Sidstnævnt lider selv af sklerose, og hun kommer til at fortælle tre forskellige historier om kronikere, der lige nu isolerer sig på grund af coronaudbruddet.

- Arrangementet bliver afholdt, blandt andet for at fortælle om konsekvenserne for kronikerne. Altså, at samfundet nu åbner helt vildt hurtigt op, men at der sidder en masse kronikere, der ikke kan komme ud, fordi det bliver farligere for dem, siger medarrangør Zinna Lautrup til TV2 ØSTJYLLAND.

Sammenhold med ligesindede

Hun er en af medstifterne af foreningen Kroniske Influencers, der startede ud som en profil på Instagram i november 2018. Siden har de fået flere end 3000 følgere og har lavet 72 forskellige events i 14 danske byer.

De tre kvinder står bag foreningen Kroniske Influencers. Selv døjer de hver især med kroniske smerter i ryggen, colitis, rygsøjlegigt og sklerodermi. Foto: Kroniske Influencers

Målet med koncerten i Aarhus er også, at endnu flere vil opdage deres fælleskab.

- Vi håber, der er mange, der opdager vores fællesskab – og får mere livsglæde og mindre ensomhed, siger Zinna Lautrup, der selv har kroniske smerter som følge af forskellige ryglidelser.

Det her er nok det mest kronikervenlige arrangement. Zinna Lautrup, medstifter, Kroniske Influencers

I foreningen skæller de ikke på diagnoser, og det handler ikke om at snakke sygdom hele tiden. Det handler om at snakke om de fælles udfordringer, de har, og at inspirere hinanden til at få det bedste ud af tilværelsen.

- Man behøver ikke at have den samme diagnose, men man kan de samme følelser og de samme udfordringer. Det kan være svært udelukkende at være i selskab med raske, fordi man kan føle, at man ikke kan slå til og leve op til forventningerne, siger Zinna Lautrup og tilføjer:

- Vi får mange beskeder fra folk, der ikke længere føler sig alene. Her har de fundet ud af, at der er mange, der har det på samme måde.

Mega fedt med koncert

Selvom en koncert i en bil kan virke som en dårlig kombination med en kronisk ryglidelse, mener Zinna Lautrup, at koncerten er det stikmodsatte.

- Det her er nok det mest kronikervenlige arrangement. Nogle kan ikke holde til at stå op til en koncert eller sidde i en biograf. Men her kan man ligge i sin egen bil og have sin egen pude med. Det er mega kroniker venligt, siger hun.

26-årige medicinstuderende Maria Kirstine Lorentzen fra Aarhus, der har rygsøjlegigt, er da også meget begejstret for initiativet.

Maria Kirstine Lorentzen har tidligere deltaget i arrangementer, som foreningen Kroniske Influencers står bag. For hende betyder det meget, at foreningen Kroniske Influencers laver et arrangement, der sætter fokus på dem, der stadig må isolere sig, selvom samfundet genåbner.

- Jeg synes, det er en mega fed ide. Der er rigtig mange kronikere, der lever en smule mere isolerede og er mere oopmærksomme på at holde ekstra afstand, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun får immundæmpende medicin, der fjerner hendes smerter, men som samtidig gør hende mere udsat over for covid-19. For tiden læser hun til eksamen på medicinstudiet og holder videomøder med sin studiegruppe.

- Min risiko for at blive smittet er ikke større end andres, men hvis jeg bliver smittet, er risikoen større, for at forløbet bliver mere kompliceret, siger hun og tilføjer:

- Jeg er kun 26 år, og jeg tror ikke, at risikoen for, at der ville ske noget alvorligt er mega stor.

Inden hun begyndte på sin medicin, gik hun på krykker de fleste dage om ugen og brugte to til tre timer om morgenen på at stå op. Derfor vil hun ikke undvære sin medicin, selvom det er den, der gør, at hun er risikogruppen.

Arrangørerne af koncerten fortæller, at der er plads til 500 til koncerten, og at alt overskud vil gå til foreningens arbejde, hvor alle arbejder frivilligt. De forventer dog ikke, at koncerten kommer til at skabe overskud, men de håber det naturligvis.